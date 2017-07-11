49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

’su düzenlenen Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

1 Temmuz’da start alan ve 10 gün boyunca çeşitli konser, yarışma ve etkinliklere devam eden 49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali, son gün düzenlenen Servet Kocakaya konseri ile sona erdi. Fuar alanında sahne alan Kocakaya, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere hem müzik ziyafeti sundu hem de unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonrası konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 10 gün boyunca düzenlenen etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konser için sanatçı Servet Kocakaya ve ekibine de teşekkürlerini ileten Başkan Aksoy, festivalde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Aksoy, festivalin bundan sonra daha da kapsamlı şekilde düzenlenmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

49. Tatvan Doğu Anadolu Fuarı Kültür ve Sanat Festivali, görsel bir şölene sahne olan havai fişek gösterisi ile sona erdi.