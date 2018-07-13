5 ilden 55 kişinin katıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı

3 gün boyunca Bitlis’te kamp ve eğitimler gören UMKE ekipleri, 3 günün sonunda nefesleri kesen bir finalle tatbikat gerçekleştirdi. UMKE’ye Bitlis Belediyesi İtfaiyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Bitlis İl Müdürlüğü ve 112’nin de eşlik ettiği tatbikata 55 kişi katıldı. Özellikle tatbikatta trafik kazasında araç içinde sıkışan şahıslara yönelik yapılan müdahaleler beğenilirken, göçük altında kalan vatandaşa da yapılan müdahale de gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği kaza yapan araçlarda sıkışan, depremde enkaz altında kalan, kuyuya düşen ve yangında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için 55 kişilik ekiple düzenlenen tatbikat davetlilerden takdir topladı. Tatbikatları başından sonuna kadar izleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 3 günlük bir tatbikat eğitiminin final serüvenini izlediklerini söyledi. Sağlıkta ülke açısından gurur verici bir dönemin yaşandığını ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

“15 ila 20 yıl önce hayal edemediğimiz, bazen belgesel veya haber programlarında başka ülkelerde arama kurtarma ekiplerinin yaptığı faaliyetleri izlediğimizde hayıflanırdık. Niye bizim ülkemizde insana değer verilmiyor mu diyorduk. Ama bugün UMKE’nin yanında itfaiye, AFAD ve 112 ekiplerimizin güzel bir koordinasyonla yaptığı tatbikat bizi gururlandırdı. Bildiğiniz gibi ülkemiz doğal afet açısından ciddi risk taşıyan, zaman zamanda acı ve hüznünü yaşadığımız bir coğrafya. Kışın yaşanan çığ felaketinde bu arkadaşlarımızın nasıl kahramanlık örneği gösterdiğini gördük. Çığda 6 şehit verdik. Daha fazla şehit verme ihtimalimiz vardı. Ancak 17 arkadaşımız o zor koşullarda hayatları risk altındayken saatlerce çığ bölgesinde arama kurtarma faaliyeti yürüttü. Yaralıları kurtardıktan sonra kendileri mahsur kaldı” diye konuştu.

Ustaoğlu, mahsur kalan bu ekibin 14 Mart Tıp Bayramı’nda Cumhurbaşkanı tarafından Ankara’ya davet edilerek ödüllendirildiğini anımsattı. Ülke açısından çok önemli olan bu tatbikatların insan hayatını kurtarma açısından önemli olduğunu ve zamanla yarışıldığını anlatan Ustaoğlu, üç gün süren çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği tatbikatla vatandaşları ve toplumun bilinçlenmesine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

UMKE ekiplerinin taşıdığı sırt çantasında yoğun bakım ünitesinde kullanılan malzemelerin dahi bulunduğunu aktaran Ustaoğlu, “Çantada ilk müdahale malzemeleri bulunuyor. Duygulanmamak mümkün değil. Allah’a şükürler olsun ülkemizin sağlık sektörü açısından geliştiğini ve en önemlisi de insanımıza verilen değeri gördük” dedi.