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01 Temmuz 2017 09:32

90’lık dede ömrünü fidan dikmeye adadı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Ahlat ilçesinde ‘Sofi Dayı’ olarak bilinen 90 yaşındaki Abdulbari Üryanoğlu, çocuk yaştan itibaren dağ taş demeden tek başına binlerce fidanı toprakla buluştururken, ilerleyen yaşına rağmen hala fidan dikimine devam ediyor.

90’lık dede ömrünü fidan dikmeye adadı

01 Temmuz 2017 09:32


İlçede binlerce fidan diken ve ömrünü buna adayan Abdulbari Üryanoğlu, tüm mal varlığını ise önceki yıllarda hayır kurumlarına bağışladı. İlerleyen yaşına rağmen gençlik çağındaki heyecanını hiç kaybetmeyen Üryanoğlu, ilçede fidan dikmedik yer bırakmadı. Yaşı oldukça ilerleyen Üryanoğlu, halen fidan dikmeye devam ederken, diktiği fidanları kontrol etmeyi ve sulamasını da asla ihmal etmiyor.


Yaşı ilerlediği için fidanların bakımında zorlanan Üryanoğlu’na Ahlat Kaymakamlığı bünyesinde çalışan İş-Kur elemanları yardım için gönderildi. Böylece ağaçların bakımını daha iyi yapan Üryanoğlu’nun sevinci ise gözlerinden okundu.


Konu ile ilgili açıklama yapan 90 yaşındaki Abdulbari Üryanoğlu, küçük yaştan itibaren fidan dikmeye başladığını hatırlatarak, ilçede yaklaşık 70 binden fazla fidan diktiğini söyledi. Halen çocuğu gibi gördüğü ağaçları gözünden bile sakındığını ifade eden Üryanoğlu, "Onlar benim çocuğum gibidir. Bir tane ağaç öldüğü zaman sanki benim çocuğum ölmüş. Bir tane yeşerdiği zaman ise adeta benim çocuğum büyümüş gibi oluyor ve o zaman neşeleniyorum. Kendimi bildim bileli ağaç dikerim. Babama beni okut okut dedim. O beni okutmadı. O günden bu yana kendimi ağaç dikmeye verdim. Ahlat’ın birçok yerinde ağaç diktim. Dikmeye de devam edeceğim. Artık yaşım ilerledi. Ağaçların bakımını yapmakta zorlanıyorum. Kaymakam Beye müracaat ettim, sağ olsun eleman verdi. Şimdi ağaçların bakımını beraber yapıyoruz. İlçe Kaymakamımız Bülent Tekbıyıkoğlu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.


İlçe Özel İdare Müdürü Zübeyir Ergezen ise, Abdulbari Üryanoğlu’nun kaymakamlığa dilekçe vererek ağaçların bakımı için yardım istediğini söyledi. Ergezen, “Bizde İş-Kur bünyesindeki elemanlarımızdan vererek ağaçların bakımları için Abdulbari Üryanoğlu yardımcı olduk” diye konuştu.




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