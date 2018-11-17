Aday Adayı Cengiz Şahin, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Yaklaşık 60 STK'yı bünyesinde barındıran Bitlis Medeniyet Platformu üyelerini Tatvan ilçesindeki bir restoranda ağırlayan Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, aday adaylığı, seçim süreci ve ilçeye dair projeleriyle ilgili bilgi verdi. Seçilmesi durumunda hayata geçirmeyi planladığı 50 projeden aciliyeti olan ve önem arz eden 25 projesi ile ilgili bilgi veren İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin'in açıkladığı projeler STK temsilcileri tarafından büyük beğeni topladı. Tatvanlı hemşerilerinin de desteğini arkasına alarak doğup büyüdüğü, sevdalısı olduğu memleketi Tatvan'a çok güzel hizmetler kazandırabileceğinin inancıyla göreve talip olduğunu kaydeden Şahin, bu süreçte STK temsilcilerinden dua ve desteklerini beklediğini ifade etti. Aday adaylığının adaylığa dönüşmesi halinde Tatvan'ın gelişimi ve kalkınması için hazırladığı tüm projeleri detayları ile birlikte paylaşacağını vurgulayan AK Parti Tatvan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, “Allah'ın izni, hemşerilerimizin de dua ve destekleri ile inşallah çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Tatvan'ımıza ve Tatvanlı hemşerilerimize hizmet amacıyla çıktığımız bu yolun hakkımızda hayırlı olmasını diliyor, hiçbir zaman benden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve büyüklerimize teşekkürlerimi iletiyor, aday adayı olan diğer tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin'in hayata geçirmeyi planladığı projelerin önemine vurgu yapan STK temsilcileri de Cengiz Şahin'e tebriklerini ileterek, başarı dileğinde bulundular.