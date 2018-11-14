Aday adayı Şahin, basınla bir araya geldi

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday adayı olan İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aday adaylık başvurusunun ardından seçim çalışmalarının startını veren İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin, ilk toplantısını ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile yaptı. Aday adaylık başvurusu ile ilgili olarak Tatvan'daki bir restoranda basın toplantısı düzenleyen Cengiz Şahin, aday adaylığı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Aday adaylığı için AK Parti Tatvan İlçe Başkanlığına resmi müracaatını yaparak, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Tatvan Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyuran Cengiz Şahin, “Bugün itibariyle Tatvan Belediye Başkanlığı için üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum AK Parti'den resmi aday adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım. Meselemiz sen ya da ben davası değil. Doğu'nun incisi Tatvan'ımızın yarınları ve çocuklarımızın geleceği meselesidir. Bizlerde bunun bilincinde olarak bu yola çıktık” dedi.

Tatvanlı hemşehrilerinin de desteğini arkasına alarak doğup büyüdüğü, sevdalısı olduğu memleketi Tatvan'a çok güzel hizmetler kazandırabileceğinin inancıyla göreve talip olduğunu ifade eden Şahin, “Bu amaç doğrultusunda bu yola ilk adımı atarken ilk toplantımızı vatandaşın gören gözü ve işiten kulağı olan basın temsilcilerimizle yapmayı uygun gördük. İnşallah bu toplantıların devamı farklı kesimlerle yapacağımız toplantılarla da devam edecektir. Bu manada bir kez dada sizlerin aracılığıyla Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Tatvan Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğumu deklare etmek istiyorum. Tatvan ve Tatvanlı hemşehrilerimiz her zaman hizmetlerin en güzeline layıktır. İnşallah bizlerde hizmetlerin en güzelini hak eden ilçemize ve ilçemizin değerli sakinlerine hizmetlerin en güzelini kazandırmak için bu göreve talip olduk. Ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz ve havasını soluduğumuz bu şehir ve bu şehrin insanları için hayata geçirmeyi planladığımız sayısız projemiz var. Aday adaylığımın adaylığa dönüşmesi halinde şirin şehrimiz Tatvan'ın gelişimi ve kalkınması için hazırladığımız tüm projeleri detayları ile birlikte hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Allah'ın izni, hemşehrilerimizin de dua ve destekleri ile inşallah çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Tatvan'ımıza ve Tatvanlı hemşehrilerimize hizmet amacıyla çıktığımız bu yolun hakkımızda hayırlı olmasını diliyor, hiçbir zaman benden desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza ve büyüklerimize teşekkürlerimi iletiyor, aday adayı olan diğer tüm arkadaşlarıma da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Düzenlenen basın toplantısı, İnşaat Mühendisi Cengiz Şahin'in basın mensuplarının sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi.