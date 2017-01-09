Aday öğretmenlere eğitim semineri

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki aday öğretmenlere, Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (FeTeMM) eğitimi semineri verildi.

Tatvan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ve koordinatörlüğü Sosyal Bilimler Öğretmeni Mihraç Kulu tarafından yürütülen FeTeMM eğitimi seminerine ilçeden 105 aday öğretmen katıldı. Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen FeTeMM eğitimi seminerine katılan Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bekir Yıldırım, FeTeMM uygulaması hakkında daha önce Gaziantep ile Kayseri milli eğitim müdürlüklerinde ve MEB Fatih Projesi kapsamında eğitim teknolojileri zirvesinde, ardından Hacettepe Üniversitesi STEM maket fest/Expo’da STEM eğitimleri verdiğini belirtti.

Aday öğretmenlere seminer vermek için Tatvan’a geldiğini ifade eden Yıldırım, İngilizce’de Science, Technology, Engineering ve Mathematics kelimelerinin kısaltmasından oluşan STEM’in, Türkçe’de Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik (FeTeMM) olarak bilindiğini ve bu kapsamda sorgulayan, araştıran, bilimle iç içe olan ve üreten öğrencilerin yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

STEM eğitimi konusun Türkiye’de ilk doktora tez çalışması sahibi olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bunun yanında devlet üniversiteleri arasında ilk STEM laboratuvarı ve dersleri Muş Alparslan Üniversitesinde benim aracılığımla verilmektedir. Ülke genelinde çok sayıda STEM eğitimleri semineri verdim. Tatvan İlçe Milli eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine burada 105 aday öğretmenimize STEM eğitimi semineri verdim. STEM eğitimi disiplinlerin aynı anda entegre bir şekilde verildiği, günlük yaşamla disiplinlerin ilişkilendirildiği ve 21’inci yüzyıl yaşam becerileri ile desteklendiği eğitim yaklaşımıdır. STEM uygulaması, sorgulayan, araştıran, bilimle iç içe olan ve üreten öğrencilerin yetiştirilmesinin hedeflendiği bir eğitim sistemidir” dedi.

Bitlis’te düzenlenen ilk STEM eğitimi seminerine Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile ilçedeki aday öğretmenler katıldı.