ADEM’den yılsonu kermesi

SYDV Müdürü Yeter Pürmüs, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, kermeste 24 Kasım Öğretmenler Günü teması işlendiğini söyledi. Aile Destek Merkezi faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Yeter Pürmüs, “Aile Destek Merkezinde 9 farklı alanda kurs veriliyor. Bunlar mis sabun yapımı, trikotaj, kurdele nakışı, iğne oyası, ebru, el örgüsü, aşçı çırağı, Kur’an-ı Kerim, ahşap boyama ve plates kurslarından oluşmaktadır. 213 kayıtlı kursiyerimiz bulunmaktadır. Yıl içinde düzenlemiş olduğumuz kermesler ve sergilerle kursiyerlerimiz aile bütçelerine katkıda bulunmaktadırlar. Üretmek, ürettiklerini satabilecek ortamı bulmak onları hem mutlu ediyor hem de kendilerine olan özgüvenlerini kazanıyorlar. 2012 yılı Ekim ayında faaliyete başlayan, bu projenin devamını sağlayan Valimiz İsmail Ustaoğlu’na ADEM’de görevli Proje Koordinatörü Songül Kinç usta öğreticilerimiz ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Pürmüs, ayrıca kermes açılışında kendilerini yalnız bırakmayan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun eşi Şenay Ustaoğlu’na, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın eşi Arzu Özkan’a, vali yardımcısının eşi Emine Fulya Kütük’e, Emniyet Müdür yardımcısının eşi Kıymet Darende’ye, Tatvan Belediye Başkanının eşi Melek Aksoy’a, Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fikret Rona’ya, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Farah Diba Zeydan ve Tatvan İlçe Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür etti.