Adilcevaz Belediyesi, El Bab şehidi Bozarslan’ın mezarını yaptırdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı Harekâtında 27 Aralık 2016 tarihinde El Bab bölgesinde DEAŞ’lı teröristlerin saldırısında şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan’ın Hıdırşah Mahallesi’ndeki baba evinin hemen yanı başında bulunan şehitlik mezarı, Adilcevaz Belediyesince yaptırıldı. Ayrıca mezarın etrafı kilit taşıyla çevrilerek çevre düzenlemesi de yapıldı.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, belediye meclis üyeleri Cemil Günay, Fikri Ölçücü ve şehidin babası Maşallah Bozarslan, yapımı tamamlanan mezarlığı ziyaret ederek dua etti.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Vatanımızı canları ve kanları pahasıyla koruyan şehitlerimizin mezarını yaptırmak ve onların hatıralarına sahip çıkmak bizlerin görevidir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Onların hakkını ödeyemeyiz. Rabbim şehitlerimizin şahadetlerini kabul eylesin, bizlere de şefaatçi eylesin” dedi.

Şehit babası Maşallah Bozarslan ise, mezarın yapımı için Başkan Gürsoy’a teşekkür ederek, “Oğlumun kabrinin, kendisine yakışır bir şekilde yaptırılması, benim için en büyük mutluluktur. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.