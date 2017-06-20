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20 Haziran 2017 14:42

Adilcevaz Belediyesinden plaj çalışması

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, Van Gölü sahilindeki Kıztaşı bölgesinde vatandaşların rahatça yüzebileceği alanların oluşturulması için plaj çalışması başlattı.

Adilcevaz Belediyesinden plaj çalışması

20 Haziran 2017 14:42


Van Gölü havzasının en güzel sahillerini bünyesinde barındıran Adilcevaz’da, belediyenin başlattığı plaj çalışmaları sayesinde ilçe, bölgenin cazibe merkezi haline gelecek. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin geniş sahil şeridine sahip olmasına rağmen vatandaşların gölden yeterince istifade edemediğini söyledi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van Gölü’nün en temiz ve en güzel sahillerinin Adilcevaz’da bulunduğuna değinerek, “İlçemiz Van Gölü sahiline kıyısı olan bir ilçe ancak ne yazık ki vatandaşımız rahatça bir deniz keyfi sürecek, buradan istifade edecek bir ortama sahip değil. Bu sorunun bir an önce çözümlenmesi için gerekli çalışmaları başlattık. Van Gölü havzasında en güzel ve temiz sahiller ilçemiz sınırları içerisinde bulunmaktadır ve dolayısıyla yaz aylarında vatandaşlarımız hemen hemen her yerde göle girmektedirler. Fakat halkımızın göle girdiği bu yerlerde duş alma ve kabin gibi alanlar bulunmamaktadır. Halkımızın gölden daha fazla istifade edebilmeleri için Kıztaşı sahilimizde yoldan sahile iniş için yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi ve duş alanları yapmaya başladık. İnşallah bu çalışmalarımızı en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.




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