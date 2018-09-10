Adilcevaz belediyesinden temizlik seferberliği

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm cadde ve sokaklarda geniş kapsamlı temizlik çalışması yaptı.

Adilcevaz Belediyesi, ilçedeki yol ve kaldırım kenarlarında biriken ot ve çöpleri temizleyen ekipler, kaldırımları da süpürerek genel bir temizlik için seferber oldu. Adilcevaz Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ile Zabıta Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, mahallelerin tüm cadde ve sokakları temizlenerek güzel ve temiz bir görüntüye kavuşturuldu. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe genelinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade ederek, "Belediyemizin tüm personeli ile birlikte yol kenarlarında ve kaldırımlardaki çöplerin temizlenmesi için geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladık. Belediye ekiplerimiz tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde Adilcevaz'ı daha temiz ve yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde tüm mahallelerimiz daha temiz bir görünüme kavuşacak. Halkımızdan da istirhamım çöplerini gelişi güzel yollara atmasınlar. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ilçemiz her zaman daha temiz olur. Temizlik çalışmalarımızda özveri ile çalışan personelimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye ekipleri tarafından yapılan çevre temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanırken, temizlik çalışmalarının bütün mahallelerde devam edeceği bildirildi.