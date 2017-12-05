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05 Aralık 2017 15:54

Adilcevaz KYK’dan engellilere kahvaltı

Bitlis’in Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü, düzenlenen kahvaltı programında engelli ve engelli aileleriyle bir araya geldi.

Adilcevaz KYK’dan engellilere kahvaltı

05 Aralık 2017 15:54


Adilcevaz’daki engelli vatandaşlar ve aileleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğünün organize ettiği kahvaltı programı etkinliklerine katıldı. Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, düzenlenen programdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Hepimiz birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım. Evlatlarınız Rabbimin size birer hediyesidir. İnşallah bu çocuklarınız sizlere öbür dünyada birer şefaatçi olur. Günümüz çağının en büyük engeli sevgisizlik, merhametsizlik olduğunu unutmayın. Nefret, haset ve tahammülsüzlük duygularının arttığı bu çağda, asıl engelin bunların olduğuna inanıyorum. Bugün yurt olarak personelim ve öğrencilerimiz ile birlikte çok duygusal, aynı zamanda mutlu bir gün geçirdik. Ben buradan bugünkü programa eşlik eden öğrenci velilerine, rehabilitasyon hocalarına, yurt öğrencilerime, personelime kahvaltıyı veren yemekhane işletmecisi Engin Göksoy’a teşekkür ederim. Bundan böyle KYK Müdürlüğü olarak engelli öğrencilerimiz ile birlikte daha güzel programlar yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Rehabilitasyon merkezi öğretmeni Sedat Mutlu ise, “Bizleri KYK Müdürlüğüne davet eden Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş’e huzurlarınızda teşekkür ederim. Bu davet bizi ve aileleri ziyadesiyle mutlu etti. Çok güzel bir gün geçirdik. Allah razı olsun. Bundan böyle KYK Müdürlüğü ile farklı etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.




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