Adilcevaz KYK’dan Türk halk müziği konseri

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından, Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koro ekibinin güzel performans sergilediği ve Anadolu’nun çeşitli yörelerine ait eserlerin seslendirildiği konserde, birbirinden güzel ve hareketli parçalarla katılımcılar keyifli dakikalar geçirdi. Programda ayrıca KYK Folklor Ekibi tarafından Bitlis ve Ege yöresine ait halk oyunları gösterisi sunuldu.

Konser programına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Cumhuriyet Savcısı Mutlu Çakmak, Emniyet Müdürü Durmuş Oğuz Demir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Aydınlar Beldesi Belediye Başkanı Arif Tusun, Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan, kurum amirleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “KYK Yurt Müdürlüğümüzce düzenlenen halk oyunları gösterisi ve Türk halk müziği konseri sayesinde vatandaşlar ve öğrencilerimiz çok güzel vakit geçirdi. Anadolu’muzun çeşitli yörelerine ait türküler dün okunduğu gibi bugün de devam edecektir. Yılsonuna yaklaştığımız şu günlerde öğrencilerimiz memleket hasreti çekerken türkülerle bir nebze olsun Sıla-i Rahim’e götürmek istedik. Aynı zamanda vatandaşlarımıza da güzel bir etkinlik sunmuş olduk. Kurum olarak yaptığımız her faaliyet bir anlam içeriyor. Bu yılki eğitim öğretim yılında kurumumuzdaki öğrencilerimizle birlikte 37 sosyal, kültürel ve sportif faaliyet gerçekleştirdik. Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumunun yapmış olduğu bu faaliyetler, Türkiye standartlarının çok üzerinde bir başarıdır. Türk halk müziğini ve halk oyunları gösterilerini bizlere icra eden ekibimize ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, düzenlenen bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederek, “Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu bu akşam bizlere çok güzel bir etkinlik düzenledi. Hepimizin bu tür etkinliklere çok ihtiyacı var. Yurt Müdürümüz Özcan Beşkardeş’in göreve geldiği günden beri yaptığı etkinlik ve faaliyetleri takdire şayandır. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a katkılarından dolayı Yurt Müdürü Özcan Beşkardeş tarafından plaket takdim edildi.