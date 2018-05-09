Adilcevaz MYO’da mezuniyet coşkusu

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda yapılan törene Adilcevaz Kaymakam Vekili Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Nevzat Kuşin, Bitlis Eren Üniversitesinden Dekan Prof. Dr. Zeki Argunhan, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, kamu kurum amirleri, akademik personel, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, okul birincisi olan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencisi Zeki Şala konuşma yaptı. Ardından kürsüye çıkan Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, 23. dönem mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Gelişen ve çağdaş ülke olmanın tüm özelliklerini sergileyen ülkemiz giderek büyümektedir. Gelişmişlik düzeyi ile paralel seyreden yükseköğretim oranı, ülkemizde oldukça önemli seviyelere ulaşmıştır. Öğrencilerimizin mesleki eğitimlerinin yanında sosyal etkinliklere katılmalarını sağlamak ve bu konuda imkânlarımız ölçüsünde hiçbir fedakârlıktan çekinmemek gayreti içerisindeyiz. 1993 yılında iki bölüm ve 30 öğrenci kapasitesiyle öğrenimine başlamış ve her yıl büyüyüp gelişerek 11 bölüm ve bölümlere bağlı 16 programa ulaşmış olup, 7 programda 600 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir. Bu yıl okulumuz bünyesinde Grafik Tasarımı, Sualtı Teknolojisi ve Posta Hizmetleri olarak üç bölüm daha açtık. Bu yıl mezun ettiğimiz 130 öğrencimiz ile birlikte bugüne kadar okulumuz 4 bin 200 öğrenciyi mezun etmiştir. Öğrencilerimiz okulumuzdan çok iyi bilgi ve donanımla ayrılarak bundan sonraki hayatlarında öğrendikleri birçok şeyin farkına varacaklardır. Hayatın yeni aşamasında okul yılları tatlı bir anı olarak kalırken, asıl zorlu ve bütünlemesi olmayan hayat sınavında öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Çoban, yeni mezunlar vermenin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Gürsoy’dan fakülte talebi

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, ilçenin 4 yıllık bir fakülteye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “Daha önceki rektörlerin döneminde ilçemize 4 yıllık bir fakülte yapılacağının sözü verildi. Ancak verilen bu söz daha yerine getirilmedi. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması açısından 4 yıllık bir fakülteye ihtiyaç vardır. Bize verilen bu sözün yerine getirilmesi ve ilçemize 4 yıllık bir fakülte kazandırılması konusunda bu işin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. İlçemize gelerek eğitimlerini tamamlayıp mezun olan öğrencilerimize de yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, okulda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra halı saha futbol ve satranç turnuvalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Daha sonra mezuniyet belgelerini alan 130 öğrenci kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Program mahalli sanatçı Burak Karahan tarafından söylenen türküler eşliğinde öğretim görevlileri ve öğrencilerin halay çekmesiyle sona erdi.