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27 Ağustos 2018 15:59

Adilcevaz sahiline oturma bankları yerleştirildi

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin sahil bandına vatandaşların dinlenmesi için oturma bankları ve çöp kovaları yerleştirdi.

Adilcevaz sahiline oturma bankları yerleştirildi

27 Ağustos 2018 15:59


Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların en çok uğradığı yerlerin başında gelen Van Gölü sahil bandına, Adilcevaz Belediyesi tarafından 40 adet oturma bankı ile birlikte 80 adet çöp kovası yerleştirildi. Sahile görsel güzellik katması ve vatandaşların dinlenebilmesi amaçlı yerleştirilen oturma bankları, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçe halkına güzel hizmetler yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Sahil boyunca insanlarımız sahilde yürürken oturup dinlenebilecek yer bulamıyordu. Bu nedenle sahilimize 40 adet dinlenme bankı ile birlikte 80 adet çöp kovası yerleştirdik. Bu çalışmalarımız kapsamında halkımızın ve misafirlerimizin rahat koşullarda sahilden faydalanmalarına olanak sağlamayı hedefledik. Yaptığımız bu çalışmalarla hem ilçemiz sahiline görsel bir güzellik kattık, hem de vatandaşlarımız artık sahilde yürüyüş yaparken burada gönül rahatlığıyla oturup dinlenebilecek” dedi.


Belediye ekipleri, aynı zamanda vatandaşların piknik yaptığı parklara da kamelya ve barbekü yerleştirerek halkın kullanımına sundu.




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