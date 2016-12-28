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28 Aralık 2016 14:59

Adilcevaz şehidini uğurladı

Adilcevaz şehidini uğurladı

28 Aralık 2016 14:59

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan, memleketi Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara’dan uçakla Van’a gönderilen şehit Muhammed Bozarslan’ın naaşı, buradan helikopterle memleketi Adilcevaz’a getirildi. Buradan kortej eşliğinde binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Muhammed Bozarslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Belediye Meydanı’ndaki Merkez Cami önüne getirildi.
Cenazeye katılan binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.
Gözyaşlarına hakim olamayan şehidin yakınlarını ve küçük kardeşini ise vatandaşlar ve askerler teskin etti. Daha sonra İl Müftü Vekili Ramazan Çiftçi, öğle namazını müteakip şehit Bozarslan’ın cenaze namazını kıldırarak, dua etti.
Ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Çınar, İslam dünyasının perişan durumda olduğunu belirterek, İslam dünyasının yüreği ve kalesi olan Türkiye’nin bütün dünyanın zalim ve egemen aleminin saldırısı altında olduğunu söyledi. Çınar, "Bu saldırıyı yaparlarken kendi çocuklarımızı da kandırarak, örgütler kurarak ve kendi yaptıkları yetmediği gibi bir de bunları üzerimize saldırıyorlar. Ama Cenab-ı Allah’ın da bir hesabı var. Bu hesap en adil ve kesin olandır. Hepimiz bunu göreceğiz. Bu sefalet ve perişanlık Cenab-ı Allah’ın izni ve yardımıyla çok yakın bir gelecekte sona erecek. Bu bize medeniyet öğretmeye kalkan, bütün dünyayı sömüren ve bir cinayet örgütü haline dönüşmüş devletlerin, mafyanın kullandığı bütün usulleri, hırsızlığı, gasp etmeyi, öldürmeyi ve bütün kötülükleri hiç utanmadan İslam alemi üzerinde uyguluyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Çanakkale’de bize saldıran şimdi de Suriye ve Irak’a gelip saldırmakta olan bu egemen devletler ve onların eğiterek üzerimize saldıkları köpekleri için, ’topunuz birden gelin’ demişti. Biz de aynısını söylüyoruz. Topunuz birden gelin. Çünkü Muhammed Bozarslanlar gibi milyonlarca aslanlar görev, vatan, millet, namus ve haysiyetimizi korumak için dimdik ayaktalar, görev bekliyorlar. Hiçbir endişemiz yok. Cenab-ı Allah ailesine sabırlar versin. Allah kahraman ordumuzu, polisimiz, korucularımızı ve bu yolda mücadele eden herkesi korusun" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından Bozarslan’ın naaşı, cenaze aracıyla baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Bozarslan’ın naaşı omuzlara alınarak Burhaniye Mezarlığı’na götürülerek defnedildi.



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