Adilcevaz tanıtım günlerine katılacak

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'ne katılacak.

Adilcevaz Belediyesi, İstanbul'da düzenlenecek olan etkinlikte, ilçeyi en iyi şekilde tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Bitlis Valiliği öncülüğünde 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul Maltepe'de düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri ile ilgili Adilcevaz ilçesinde toplantı düzenlendi. Adilcevaz Belediyesi tertip komitesi ve esnaflar, Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un başkanlığında toplanarak tanıtım günleri programında Adilcevaz standının düzeni, nasıl olması gerektiği, nelerin sergileneceği, tanıtım materyalleri, ikram konularını konuşarak karara bağladı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İstanbul'da düzenlenecek olan tanıtım günlerinde ilçeyi en güzel şekilde tanıtmak istediklerini ifade ederek, “11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Bitlis Tanıtım Günleri'nde ilçemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye olarak tanıtım günlerinde standımızı ziyaret edecek olan misafirlerimize ilçemizi yöresel ürünlerimizle en güzel şekilde tanıtmayı düşünüyoruz. Tanıtım günlerinde ilçemizin standına İstanbul'da ve çevre illerde yaşayan tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle tanıtım günlerinde Adilcevaz Belediyesi olarak ilçemizi en iyi şekilde tanıtma fırsatı bulacağız" dedi.