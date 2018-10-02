Adilcevaz'a tekne yanaşma iskelesi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde toplam 25 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak iskele için kazıklar çakıldı.

Adilcevaz Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Tekne Yanaşma Yeri' projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçenin Van Gölü kıyısındaki Su Kayağı Tesislerine yapılacak olan iskele için ilk çalışma başlatıldı. İskele çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, yapılacak olan iskelenin ilçe turizmine katkı sunacağını ifade ederek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ilçemizde yaptırılan iskelenin ilk temel kazıkları çakılıyor ve inşallah çok kısa bir sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Su Kayağı Tesislerine yapılacak olan iskele, iklim şartlarına dayanıklı demir ayaklı ve demir iskeletten oluşuyor, üzeri ise ahşap olacak. İskele 25 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde olacak. Yapılacak olan iskele, T şeklinde olup çelik konstrüksiyon kazıklar ile sabitlenip orta kısım ahşap olacak şekilde tasarlanmıştır. İskele çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber bu tesisimizde tekne turları başlayacak. Çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar buraya gelerek güzel vakitler geçirebilecek. İlçemiz bu iskele sayesinde su kayağının yanı sıra diğer su sporları aktiviteleriyle de canlanacak. Bu proje ve yapılan çalışmalar aynı zamanda ilçemiz turizmine de katkı sunacak. Bu iskelelerin yapılmasında büyük emeği olan milletvekillerimize, müsteşarımıza ve Adana 5. Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.