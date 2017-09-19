Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 13:45

Adilcevaz’da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Adilcevaz’da 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 13:45


İlçe meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Dalmış’ın günün anlam önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.


Buradaki törenin ardından İlçe Jandarma Komutanlığında davetlilere ve gazilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.


Törene Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Vekili Şenay Beşkardeş, Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, AK Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİTLİS HABERLERİ
BİTLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç