İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adilcevaz'da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.


İlçe meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jandarma Uzman Serkan Arıöz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törene Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.