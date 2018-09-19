Adilcevaz'da 19 Eylül Gaziler Günü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenen törenle 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

İlçe meydanında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Jandarma Uzman Serkan Arıöz'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törene Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, STK temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve vatandaşlar katıldı.