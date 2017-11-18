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18 Kasım 2017 13:13

Adilcevaz’da 23 kaçak mülteci yakalandı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren Pakistan ve Afganistan uyruklu 23 kaçak mülteci yakalandı.

Adilcevaz’da 23 kaçak mülteci yakalandı

18 Kasım 2017 13:13


Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden alınarak İstanbul’a götürülmek vaadiyle kişi başı 350 dolar alınan 23 kaçak mülteci, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde 04 DE 3463 plakalı minibüs içerisinde yakalandı. Emniyete götürülen mülteciler, sağlık kontrollerinin ardından Muş Yabancılar Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Mültecileri yasadışı yollarla İstanbul’a götürmeye çalışan Gökmen A. (30) ve Salih G. (35) isimli iki şüpheli ise gözaltına alındı. Mülteciler, Muş Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, yakalanan şüpheliler ise Adilcevaz Adliyesi’ne sevk edildi.




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