Adilcevaz’da 286 kursiyere sertifika verildi

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa, Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanvekili Cemil Günay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, okul müdürleri ve kursiyerler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, okuma yazma seferberliği kapsamında kursiyerlere iki aylık kurs verdiklerini ifade ederek, “İlçemizde okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızın okuma yazma kurslarına katılımları sağlanarak onların okuryazar hale gelmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilçemiz genelinde okuma yazma bilmeyen 599 kişiye ulaştık ve 512 kişi kayıt yaptırdı. Açmış olduğumuz 43 kursumuzda kursiyerlerimize okuma yazma eğitimi verdiğimiz 286 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır” dedi.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ise, okuma yazmanın önemli olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen okuma yazma seferberliği ile ilçemizde okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için bu programları gerçekleştiriyoruz. Çeşitli nedenlerden dolayı okuyamayan insanlarımız, aldıkları bu eğitim kapsamında günlük hayatlarına fayda sağlayacak düzeyde okuma yazma bilgisine sahip oluyorlar. Anne ve babaların daha iyi evlat yetiştirmeleri için mutlaka okuma yazma bilmeleri onlar üzerinde çok önemli etkiler bırakacaktır. Kurslarımızı tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da sürekli okumanızı temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.