Adilcevaz'da asayiş toplantısı

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında Adilcevaz'da asayiş güvenlik toplantısı düzenlendi.

Adilcevaz'da Vali Ustaoğlu başkanlığında yapılan toplantıya Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Bitlis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.

Toplantı öncesinde Adilcevaz Belediyesini ziyaret eden Vali Ustaoğlu ve beraberindekileri Belediye Başkanı Necati Gürsoy karşıladı. Başkanlık makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Gürsoy, Adilcevaz'ın çok huzurlu ve sakin bir ilçe olduğunu, ancak ekonomik olarak bölgede sıkıntılar yaşandığına dikkati çekti. Gürsoy, “Adilcevaz, Bitlis'in en son ilçesidir. Ancak çok huzurlu olan ilçemizde ekonomik olarak zor günler yaşamaktayız. Bölgeye biraz daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Valimiz başta olmak üzere bütün kurumların Adilcevaz'a önem vermesini bekliyoruz” dedi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu ise, bölgede huzurun olmasının her şeyin önünde olduğunu belirterek, “Güvenlik toplantımızı bu hafta Adilcevaz'da yapmak istedik. Huzur ve güvenlik bizim en büyük konularımız arasında yer alıyor. Adilcevaz marka değeri olan ceviziyle ünlü bir ilçemizdir. Adilcevaz; huzur ve güvenin en güzel yaşandığı ilçelerimizin başında geliyor. Marka değer olan cevizimiz, ilçemizin en önemli ürünü. Yeni projelerin hayata geçirilerek üretimin artması, pazarın gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Adilcevaz'ın bölgede en güzel Van Gölü sahiline sahip olduğunu biliyoruz. Turizm ve tarımın merkezi olacağına biz inanıyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, haftalık olağan asayiş toplantısını gerçekleştirdi.