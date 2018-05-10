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10 Mayıs 2018 16:56

Adilcevaz’da bilim fuarı ve kermes

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde ‘TÜBİTAK Bilim Fuarı’ sergisi ve okul yararına kermes düzenledi.

Adilcevaz’da bilim fuarı ve kermes

10 Mayıs 2018 16:56


İlçede bulunan Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı. Fuara katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Belediye Meclis Üyesi Cemil Günay ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Taşdemir, sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.


Gerçekleştirilen bilim fuarı açılışına katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, birbirinden farklı ve bilimsel çalışmaları yerinde inceleyerek, öğrencileri tebrik etti. Bu çalışmaların sürmesi gerektiğini belirten Başkan Gürsoy, “Öğrenmeye istekli, araştıran, analiz eden, üreten bir gençlik için bilim fuarları eğitimdeki en verimli metotlardan biridir. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde başta Milli Eğitim Müdürlüğü olmak üzere okul yönetimine, öğretmen ve öğrencilerimizin yanı sıra emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Okulda TÜBİTAK Bilim Fuarının yanı sıra okul yararına yardım kermesi de düzenlendi. Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan kermeste; yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitleri satışa sunuldu. Okulun giriş katında düzenlenen kermese vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.




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