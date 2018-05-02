Adilcevaz’da “Bilinçli Aile, Duyarlı Gençlik” konferansı

Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Bedrettin Akkoyun tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra ilçede düzenlenen Ufka Yolculuk 6. Bilgi ve Kültür Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konferansa katılan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan, ailelerin televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarının bilinçsiz kullanımı nedeniyle çocukları ile sağlıklı iletişim kuramamalarından bahsetti. Aslanhan, anne ve babaların çocuklarının yetiştirilmesi konusunda daha bilinçli olması gerektiğini ifade ederek, “Aileler çocuklarıyla evlerde televizyon karşısında yan yana olmalarına rağmen ne üzücü ki birbirlerinden habersiz şekilde hipnoz edilmiş gibi davranış sergiliyorlar. Bu yüzden sohbet ortamı oluşturmalıdırlar. Gösterilen sevgi ve şefkat ise aradaki bağları kuvvetlendiren en önemli olgudur. Toplumda anne ve babalar, çocukları konusunda daha bilinçli olmaları sayesinde gelecekte daha duyarlı bir gençliğin oluşmasına zemin hazırlanmış olacaklar. Ailelerin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak birçok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Hep birlikte bu olumsuzlukların yaşanmaması için daha duyarlı davranmalıyız. Babalarımız evlatlarımızla ilgilenmediği için evlatlarımız içine kapanık özgüvensiz bir şekilde yetişmektedir. Çocuklarımıza gerekli sorumlulukları vermiyoruz. Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Aslında iyilik yapalım derken evlatlarımıza en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Evlatlarımıza sevgiyle yaklaşalım ve onlara sevgimizi belli edelim ki, bizden bulamadıkları sevgi ve ilgiyi dışarıda aramasınlar” dedi. Konferansa Adilcevaz Belediyesi Başkan Yardımcısı İzzet Ekem, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.