Adilcevaz'da ceviz hasadı başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sonbahar ayları ile birlikte ceviz hasadına başlandı.

Daha önceleri eski usul sırıklarla yapılan hasat, şimdilerde ise traktöre bağlanan aparat sayesinde daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Büyüklüğü ve lezzeti ile kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilcevaz cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler, yoğun çalışma içerisine girdi. Lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde, bu yıl geçmiş yıllara nazaran verimin daha az olması bekleniyor.

İlçenin en büyük ceviz üreticilerinden olan Mehmet Akkoyun, 15 bine yakın fidesi ve 200'e yakın meyve veren ceviz ağacıyla Adilcevaz'ın en büyük bahçelerinin sahibi durumunda. Ceviz bahçesi sahibi Akkoyun, “Bu yıl ceviz hasadına başladık. Bundan yaklaşık 6 yıl önce hasadı sırıkla yapıyorduk. Sırıkla yapılan hasatta cevize ve ceviz gözlerine zarar veriyorduk. Ayrıca yaralanmalar da oluyordu. Şu anda hasadı ceviz silkme makinesiyle yapıyoruz. Bu şekilde hem cevize zarar vermemiş oluyoruz hem de önümüzdeki yıl için cevizin daha fazla olmasını sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Türkiye'nin her tarafına hediyelik ceviz gönderdiklerini belirten Akkoyun, “Hasat yapılan cevizler, öncelikle çevre illere daha sonra ise Türkiye'nin her tarafına hediyelik olarak gönderiyoruz. Adilcevaz cevizinin en büyük özelliği; yağı, tadı ve aromasıdır. Özellikle türler içerisinde tescilli olan iki çeşidimiz var. Bu çeşitler üzerinde aşılı fidan üretimi yapıyoruz. Yapılan çeşitlerde de her bir ceviz 20 veya 25 gram olarak verim veriyor. Türkiye'de şu anda cevize büyük bir talep var. Ceviz bahçeleri kurulsun, özellikle aşılı ceviz fidanları ile kurulsun. Bu şekilde kurulan bahçelerde kısa sürede meyve oranı yüksektir. Şu anda Türkiye'de tüketilen cevizin 10 kilodan 6 kilosu dışarıdan geliyor. Toprak bizde, hava bizde, su bizde ve iklim bizde, dışarıdan neden ceviz gelsin ki? Türkiye'de bu bahçeleri çoğaltalım, kendimiz üretelim kendimiz yiyelim” şeklinde konuştu.

“Yetişmiş cevizimiz yaklaşık 200 ağaçtır ve her ağaçtan 30-40 kilo verim alıyorum” diyen Akkoyun, şöyle devam etti:

“Ancak bakımı tam anlamıyla yapılırsa, bu rakam 70 kiloya kadar çıkabiliyor. Şu anda üretim yaptığımız cevizlerimiz, tescilli olan Kazankaya ve Adilcevaz 13'te üretiyoruz. Türkiye'nin bütün bölgelerine satış olarak sunuyoruz. İnternet üzerinden sipariş verenlere bahçe dahi kurabiliyoruz. Geçen yıl Adana'nın Pozantı ilçesinde bahçe kurduk, önümüzdeki yıl bu bahçeden verim alabilecekler.”