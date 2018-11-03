Adilcevaz'da çiftçinin sorunları masaya yatırıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yapılan toplantıda, çiftçilerin sorunları ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Proje değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen desteklemelerle ilgili çiftçiler bilgilendirildi. Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu ifade ederek, “İlçemiz bölgemizin en güzel ve huzurlu yerlerinden biridir. Fakat ilçemizde mevcut olan bu güzelim topraklarımız boş kalıyor ve değerlendirilemiyor. Bu nedenle ilçemizde işsizlik sorunu artmakta ve göç sorunu yaşanmaktadır. Bu durum ise bizleri son derece üzmektedir. İlçemizin geleceği ve bizim kurtuluşumuz en başta tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde yetiştirilen sebze ve meyveler son derece büyük bir öneme sahiptir. İlçemizde yaşanan genel kuraklığın yanı sıra sulama alanında kullandığımız Aygır Gölü suyunun gereksiz yere kullanılması sonucunda bu yıl tarım alanında ilçemizin zararı en az 20 milyon lira civarındadır. İlçemizin en önemli sorunu sulama sorunudur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ise çiftçilerin sorunlarını yerinde görmek istediklerini ifade ederek, “Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile yıllardır bir dostluğumuz var. Kendisi gerçekten işinin ehli çalışkan bir dostumuzdur. Bundan dolayıdır ki Adilcevaz ilçemiz Belediye Başkanı Necati bey sayesinde çok şanslıdır. Adilcevaz ilçemize yıllar önce gelmiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten Adilcevaz Van Gölü havzasının en güzel yerlerinden biridir. Adilcevaz'ın tarım, hayvancılık ve turizm alanında büyük bir gelişme kaydedeceğine inanıyorum. Adilcevaz aynı zamanda büyük oranda tarım arazilerini içerisinde barındıran bir ilçemizdir. Fakat ilçenin sulama alanında bir sıkıntısının olduğunu görmekteyiz. İnşallah bizlerde yapılacak olan projelerin takipçisi olarak bu güzel ilçemize gereken desteği sağlamaya çalışacağız” dedi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise, “Tarım ve Orman Bakanımızın bizlere talimatı çiftçiyle istişare ederek çalışacaksınız. Bizde bu kapsamda ilimiz ve ilçemizde ki çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek için buradayız. Tarım ve hayvancılıkta Bitlis olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Bu nedenle öncelikle ilimizde müdürlerimiz ve çiftçilerimizle bir araya gelerek ilimizin tarımsal ve hayvansal yapısını masaya yatırdık. İnşallah çiftçilerimizin sorunlarını çözümü noktasında gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacağız” dedi.

Toplantı sonunda çiftçiler sorun ve sıkıntılarını anlatarak, bunların çözülmesi noktasında destek istedi. Toplantıya Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, Ak Parti İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

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