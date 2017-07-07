Adilcevaz’da destekleme ve yetiştirme kursları açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının başladığını duyurdu. Açılan bu kurslarda öğrencilerin tatil dönemini verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yanı sıra katılacakları sınavlarla ilgili ön hazırlık yapmaları ve eksikliklerini gidermeleri amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, açılan kursların öğrenciler için bir fırsat olduğunu ifade ederek, “İlçemizde yaz döneminde bu kursların açılması çok önemlidir. Bu kursların başlaması, sınavlara katılacak öğrencilerimiz için büyük şanstır ve önemli bir fırsattır. İnşallah öğrencilerimiz kendilerine verilen bu imkanı en iyi şekilde değerlendirirler. Müdürlük olarak kurslarımızın desteklenmesine her türlü katkı sunulacaktır. Kursların açılmasında ve yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.