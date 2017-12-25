Adilcevaz’da eğitim sorunları masaya yatırıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıda eğitim sorunları görüşüldü. Toplantıda ayrıca ilk ve ortaöğretim kurumlarının genel durumu ve uygulanan müfredat için değerlendirme yapıldı. İlçeye ikinci bir Anadolu lisesi açılmasının gündeme getirildiği toplantıda, açılacak okul ile ilgili olarak okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının görüşleri alındı.

Toplantıda bir konuşma yapan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, eğitim ile ilgili yaşanan bütün sorunları çözmeye çalışacaklarını ifade ederek, “İlçemizde eğitim düzeyinin ortalamanın çok üstünde olduğunu görmekteyiz. Okullarımızda eğitim seviyesinin daha iyi yerlere gelebilmesi için idareci ve öğretmenlerin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerekmektedir. Ayrıca ilçemize ikinci bir Anadolu lisesi açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığına talepte bulunduk. Bu talebimizin kabul edilmesi durumunda Kız Meslek Lisesini, Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ya da Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile birleştirip bu okulumuzu da ikinci bir Anadolu lisesine çevirmeyi planlamaktayız. Bu kapsamda okul idarecileri ve okul aile birliği başkanlarının da görüşlerini alarak adımlar atacağız. Yaptığımız toplantı sonucunda ilçemize ikinci bir Anadolu lisesinin açılmasının olumlu olacağı kanaatine vardık. Bu okulun açılması durumunda hem eğitim kalitemiz artacak hem de öğrencilerimiz başka yerlere gitmeden eğitimlerini burada sürdürebilecekler” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, “İlçemize açılması planlanan ikinci bir Anadolu lisesinin olumlu katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Eğitimciler olarak en büyük eksikliğimiz burada maaşımızı alıyoruz ancak gidip başka yerlerden alışveriş yapıyoruz. Bu durum ilçe ekonomisine ve esnafımıza olumsuz yansıyor. Adilcevaz’da görev yapan eğitimci arkadaşlarımızdan istirhamım, lütfen alışverişlerini ilçemizden yapsınlar. Burada çalışıp buradan maaş alıyorsunuz ve sizlerde buradan alışverişlerinizi yaparak bu ilçeye vefanızı gösterin. Adilcevaz Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri eğitim camiasına ve okullarımıza gereken desteği verdik ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya mecburuz ve yapacağız” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, ilçenin eğitim kalitesinin arttırılması için ikinci bir Anadolu lisesinin şart olduğunu söyledi.

Toplantıya Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürü Murat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, şube müdürleri Ayhan Taşdemir ve Suphi Eser’in yanı sıra okul idarecileri ve okul aile birliği başkanları katıldı.