Adilcevaz’da güvenlik güçleri ve muhtarlara iftar yemeği verildi

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un katıldığı iftar programına İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları, mahalle ve köy muhtarları da katıldı. Programda konuşan Kaymakam Arif Karaman, vatanı korumak üzere bu kutsal vazifeyi yerine getirmekte olan polis, asker ve güvenlik korucularının yanı sıra muhtarlarla bir arada olmanın çok anlamlı olduğunu söyledi. Kaymakam Karaman, manevi ortamda birlik ve beraberlik içerisinde güzel zaman geçirdiklerini ifade ederek, “Bu mübarek ayda, bu manevi havayı beraber solumak için bu akşam İlçemizde görev yapan güvenlik görevlileri ve muhtarlarımız ile birlikte iftar programında bir araya geldik. Hep birlikte iftarımız yaparak birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Kendileri ile aynı iftar sofrasını paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Sizler kutsal bir vazifeyi eda ediyorsunuz. Kahramanca ve fedakârca görev yapıyorsunuz. Bu aziz vatan için şehit olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize her zaman minnettarız. Kutsal vatan toprağını her noktasında bekleyen kolluk kuvvetlerimizi mevlam şer güçlerden korusun” dedi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Vatanımızın güvenliği, birlik ve beraberliği için görev yapan güvenlik güçlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte aynı sofrada iftar açmaktan memnuniyet duymaktayım. Rabbim bu memlekette dirliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Artık Ramazan ayının son günlerine yaklaşmaktayız. Sizlere, ailelerinize, sevdiklerinize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduk, gurur ve onur duyduk. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.