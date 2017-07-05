Adilcevaz’da hacı adaylarına seminer

İlçe Müftülüğü tarafından Ulu Camide düzenlenen seminere Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve hacı adayları katıldı. Seminerde, hacı adaylarına hac ibadeti, yolculuk öncesi, maddi ve manevi temizlik, bir arada yaşam bilinci, haccın hikmeti gibi konularda bilgiler aktarıldı. Verilen seminerle bilgilendirilen hacı adayları, kutsal topraklara gittikleri zaman nasıl daha sağlıklı ibadet edebilecekleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Seminere katılan hacı adaylarından hac görevi sırasında sabırlı olmalarını isteyen Kaymakam Arif Karaman, “Hacı adaylarımıza şimdiden sağlık, sıhhat içerisinde mübarek makamlara gitmeyi, zemzemden içmeyi, Kabe, Arafat ve diğer mübarek yerlerin manevi kazancından bol bol istifade etmeyi Yüce Mevlam nasip eylesin. Hacları mebrur, amelleri makbul ve günahları mağfur olsun” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, “Hac vazifesini yerine getirecek hacı adayı hemşehrilerimize Yüce Allah hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip etsin. Hac vazifesini yerine getirecek olan hemşehrilerimizden memleketimizin ve ülkemizin huzuru için kutsal topraklarda dua etmelerini istiyoruz. Orada bulunduğunuz sürede haccın vazifelerini yerine getirmeyi, sonrasında da hac vazifelerini sağlık ve sıhhat içinde tamamlayıp, ailelerine ve bu aziz vatanımıza dönmeyi nasip eylesin. Hacı adaylarımıza şimdiden huzurlu bir yolculuk, makbul ve mebrur hac yapmalarını niyaz ederiz” dedi.