Adilcevaz’da içme suyu sorunu çözülüyor

Kuraklığın etkisiyle su kaynaklarında meydana gelen azalmalar nedeniyle harekete geçen Adilcevaz Belediyesi, yaşanan içme suyu sorununu çözmek için kolları sıvadı. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yaşadığı içme suyu sorununu çözmek üzere çalışma başlatan ekipler, Kaleboynu Mahallesi’nin mevcut içme suyu kaynağına ek olarak dört kilometrelik isale hattıyla yeni bir kaynak suyu ilave etti. Ekipler aynı zamanda Kırk Bulak mevkiindeki suları bir alanda toplayarak, içme suyu depolarına takviye edecek.

İlçede su sorununun mevsimsel şartlara bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle oluştuğuna dikkat çeken Başkan Gürsoy, “İlçemizde bu yıl yağışların olmaması nedeniyle içme ve sulama sularında bazı sıkıntılar yaşamaktayız. Vatandaşlarımızın yaşamış oldukları su sıkıntılarını gidermek için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Yaptığımız sondaj çalışmalarının yanı sıra boşa akan su kaynaklarını değerlendirerek ilçemizin su sorununu çözmeye çalışmaktayız. Belediyemiz ve İller Bankası ortaklığıyla yapılacak içme suyu kesin projesine göre, ilçemizdeki içme suyu şebekesi, motopomp depoları, terfi istasyonu binaları kapasiteleri de artırılmak suretiyle baştan sona yenilenecek. Yani, içme suyuyla ilgili tüm hatlar, depolar, binalar kapasiteleri de artırılmak suretiyle yeniden yapılacak. İlçemizde bir daha su sorunu olmayacak şekilde vatandaşlarımızın musluklarından sürekli arıtılmış temiz su akışını sağlayacağız” dedi.

Başlatılan çalışma ile ilgili projenin tamamlandığını dile getiren Aksoy, “İnşallah bu sene içinde çalışmalarına başlayıp, bunun sonucunda ilçemizin su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Yaşanan bu sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz. İlçemizin su sorunu mutlaka çözülecek” ifadelerini kullandı.