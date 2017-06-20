Adilcevaz’da iftar ve yetim giydirme programı

Bitlis İHH tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında ilk olarak ilçede bulunan yetimler mağazaya götürülerek giydirildi. Ramazan Bayramı öncesi bayramlık hediyelerini alan yetimlerin mutluluğu gözlerinden okundu. Gündüz bayramlıkları alınan yetim ailelere yönelik olarak akşam ise yine Bitlis İHH tarafından Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un katılımı ile ilçedeki özel bir restoranda iftar yemeği düzenlendi.

Düzenlenen iftar yemeği sonrası Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan tarafından Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve Bitlis İHH Adilcevaz Temsilcisi Uğur Ortaç’a duyarlılık ve katkılarından ötürü teşekkür plaketi takdim edildi.

Plaketten ötürü Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan’a teşekkürlerini ileten Kaymakam Karaman ve Başkan Gürsoy, Bitlis İHH’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri yardım organizasyonları sebebiyle gerek Bitlis ve gerekse Adilcevaz İHH’ya teşekkürleri sundular.

Bitlis İHH Başkanı Muzaffer Taşcan ise, yetimlere yönelik düzenlenen programda kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Karaman ve Başkan Gürsoy’a teşekkür ederek, Bitlis İHH olarak bu yıl Bitlis merkez ve diğer tüm ilçelerinde yardım, iftar ve yetim bayram giydirme organizasyonları gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu kapsamda son iftar yemeği ve yetim bayramlık giydirme programını Adilcevaz’da gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Taşcan, “Bu organizasyonları gerçekleştirmemizde bizlere katkı sunan tüm sponsor ve hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Bitlis İHH olarak bu yılda yine hayırsever ve sponsorlarımızın katkıları ile yetimlerimize yardım elini uzatmaya devam ettik. İnşallah bundan sonrada yine hayırsever ve sponsorlarımızın katkıları ile bu organizasyonlarımız devam edecektir. Ben bu vesile ile katkı sunan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.