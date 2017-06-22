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22 Haziran 2017 15:06

Adilcevaz’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu biri doktor 2 kişi yaralandı.

Adilcevaz’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

22 Haziran 2017 15:06


Metehan Abay yönetimindeki 06 VB 380 plakalı otomobil ile Veysel Altıok yönetimindeki 06 BM 6522 plakalı otomobil, Adilcevaz şehir merkezinde bulunan bir kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.


Kazaya karışan sürücülerden Metehan Abay’ın Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde doktor olarak çalıştığı bildirildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan trafik ekipleri, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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