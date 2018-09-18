Adilcevaz'da kilitli parke çalışması

Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi ilçede ihtiyaç duyulan farklı noktalarda kilitli parke çalışmalarına hız verdi.

Adilcevaz Belediyesi daha önce hizmet almamış alanlara hizmet götürmeye devam ederken, belirlenen program çerçevesinde Kaleboynu Mahallesi eğinler ve baraj mevkiine kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçedeki yol sorununu bu yıl içerisinde tamamen çözeceklerini ifade ederek, “İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmaları kapsamında 200 bin metrekare kilitli parke döşeme çalışması yaptık. Bu yıl inşallah bozuk olan tüm yollarımıza 120 bin metrekare civarında parke taşı döşemesi yaparak, ilçemizde yol sorununu tamamen çözmüş olacağız. İlçemizin Kaleboynu Mahallesinde başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmalarında ise 30 bin metrekare kilitli parke taşı çalışması yapacağız. Yol yapım çalışmalarımız belirlediğimiz program dahilinde devam edecek ve tüm bozuk olan yollarımızı yapacağız. Yaptığımız yolların kalıcı ve uzun yıllar halkımıza hizmet edebilir bir şekilde olmasına da büyük önem veriyoruz. Başlatmış olduğumuz bu çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.