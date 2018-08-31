Adilcevaz’da KOSGEB kursu başladı

Adilcevaz Belediyesi ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursuna 90 girişimci adayı katıldı. Birçok girişimcinin sertifikasını alıp iş dünyasına ilk adımını atmasını hedefleyen Adilcevaz Belediyesi yeni girişimci adaylarına eğitim vermeye başladı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, iş sahibi olmak isteyenler için girişimcilik kursunun önemli olduğunu belirterek, “KOSGEB işbirliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz bu projenin ilçemiz için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu kurslarda eğitim alan birçok kursiyerimiz, yeni işyerleri kurarak ilçemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Bu nedenle ilçemizde istihdama yönelik açılan bu kurs sayesinde girişimcilik ve iş düşüncesi olanları hibelerden faydalandırmak istiyoruz. Kursa, vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Belediye olarak hizmetin halkımızın ayağına gelmesine ön ayak olduk. Girişimcilere her anlamda destek olabilmek için bu tür kursları organize ediyoruz. Buradan eğitimlerini tamamlayıp yeni iş kuracak olan kursiyerlere iş hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

KOSGEB eğitmeni Şükür Çağlayan ise, ilçede yeni yatırımların ortaya çıkması için düzenledikleri kursun 4’er gün süreceğini bildirdi. Çağlayan, sertifika almaya hak kazanan adayların projelerinin kabul edilmesi halinde KOSGEB’in hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanabileceklerini ifade ederek, “Kursiyerlerimize 30’ar kişilik 3 grup halinde uygulamalı girişimcilik kursunun ilk etabını başlatmış bulunuyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere verilecek olan sertifika sayesinde, kursiyerlere yapacakları projelerle 50 bin lira hibe, 100 bin lirada geri ödemeli destekler başta olmak üzere birçok destekten faydalanabilecek. Kursu başarıyla tamamlayan girişimci adayları, kurs sonrasında girişimcilik belgesi almaya hak kazanacaklar. Girişimcilere her anlamda destek olabilmek için bu tür kursları organize ediyoruz” diye konuştu.