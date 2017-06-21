Adilcevaz’da mezarlıklarda ot biçme çalışması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için mezarlıkların bakım ve temizliği yapılıyor. İlçe genelinde park ve bahçeler başta olmak üzere yol ve kaldırımlarda yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarına başlayan ekipler bu yöndeki çalışmalarını mezarlıklarda da sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ot temizleme faaliyetlerinin koordineli şekilde yapıldığını bildirdi. Vatandaşların sağlıklı bir ortamda yakınlarının mezarını ziyaret edebileceğini dile getiren Başkan Gürsoy, “Her yıl olduğu gibi mezarlık temizliğimize başladık. Planlanan bir sıra dâhilinde yapılan temizleme faaliyetlerinde ekiplerimiz, başta mezarlıklar olmak üzere, yeşil alanlar, kaldırım ve boş alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Yabani otların yetişmesine uygun bir ortam oluşturması sonucu yer yer insan boyuna yaklaşan otlar motorlu çim biçme makineleri ile temizleniyor. Adilcevaz Belediyesi olarak yabani otlarla mücadele çalışmamız, aralıksız olarak devam edecek” dedi.