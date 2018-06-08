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08 Haziran 2018 14:28

Adilcevaz’da öğrencilerin karne sevinci

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.

Adilcevaz’da öğrencilerin karne sevinci

08 Haziran 2018 14:28


İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu ve Adilcevaz Anaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler ve aileler katıldı. Kaymakam Arif Karaman, öğrencilere karnelerinin yanı sıra aynı zamanda oyuncak ta dağıttı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okullara koşan öğrenciler, karne almak için birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Heyecanları gözlerinden okunan minik öğrencilere ise veliler eşlik ederek karne heyecanlarına ortak oldu. İlçede okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim öğretim gören toplam 7 bin 500 öğrenci karne aldı. Kaymakam Arif Karaman, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, “Bütün yıl boyunca özverili bir şekilde çalışan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Uzun ve yorucu bir eğitim öğretim yılının sonunda karnelerinizi aldınız. Bundan sonra ki zamanda iyice dinlenin ve yeni döneme güzel hazırlık yapın. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sonuna geldik. Bütün eğitimci arkadaşlara, yöneticilere ve ailelere gösterdikleri fedakârlıktan dolayı teşekkür ediyorum. Gelecek eğitim öğretim yılı için de öğretmen ve öğrencilerimizin okula ve derslere kendilerini iyi hazırlamaları gerekiyor. Sevgili öğrenciler güzel bir yaz tatili geçirmenizi diliyorum. Konularınızı tekrar etmeyi unutmayın. Ama en çok da kitap okumayı ihmal etmeyin. Bu eğitim öğretim yılında görev alan öğretmenlerimizi de buradan kutlamak istiyorum. Tüm öğretmenlere ve öğrencilere sağlıklı ve huzurlu bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.




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