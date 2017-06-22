Adilcevaz’da okul bahçelerinde düzenleme

Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin okul bahçelerini daha aktif kullanmasına imkan sağlaması hedefleniyor. Öğrenciler ders aralarında okul içine sıkışıp kalmaktan kurtulacak ve okul sonrası arkadaş grupları ile okul bahçelerinde ders çalışabilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade ederek, “Okulların tatil olmasıyla birlikte ilçemiz genelindeki okullarımızın bahçelerinde yeşilin bol olduğu oyun alanları için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Başlattığımız çalışmalarla okullarımıza modern görünümlü bahçeler kazandırmayı amaçlamaktayız. Çalışmalarımızı okullar açılmadan önce bitirmeyi planlıyoruz” dedi.