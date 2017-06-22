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22 Haziran 2017 11:45

Adilcevaz’da okul bahçelerinde düzenleme

Bitlis’in Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yaz tatiliyle ilçe genelindeki okul bahçelerinde düzenleme çalışması başlattı.

Adilcevaz’da okul bahçelerinde düzenleme

22 Haziran 2017 11:45


Yapılacak çalışmalarda öğrencilerin okul bahçelerini daha aktif kullanmasına imkan sağlaması hedefleniyor. Öğrenciler ders aralarında okul içine sıkışıp kalmaktan kurtulacak ve okul sonrası arkadaş grupları ile okul bahçelerinde ders çalışabilecek.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ifade ederek, “Okulların tatil olmasıyla birlikte ilçemiz genelindeki okullarımızın bahçelerinde yeşilin bol olduğu oyun alanları için çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Başlattığımız çalışmalarla okullarımıza modern görünümlü bahçeler kazandırmayı amaçlamaktayız. Çalışmalarımızı okullar açılmadan önce bitirmeyi planlıyoruz” dedi.




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