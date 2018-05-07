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07 Mayıs 2018 16:07

Adilcevaz’da okul yararına kermes düzenlendi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki TOKİ Şehit Yusuf Sayan İlk ve Ortaokulu tarafından yardım kermesi düzenlendi.

Adilcevaz’da okul yararına kermes düzenlendi

07 Mayıs 2018 16:07


Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan kermeste, yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra pardösü ve kap çeşitleri satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça makul fiyata satılan ürünler, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi.


Okul Müdürü Ergün Ergören, kermese gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimiz ve velilerimizin organizasyonu ile bugün okulumuzda güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem ekonomik hem de sosyal ve kültürel açıdan kaynaşmayı sağlayan bir faaliyette bulunduk. Düzenlediğimiz kermeste elde ettiğimiz gelirle okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Velilerimiz ile beraber okul yararına açmış olduğumuz kermese gösterilen ilgiden mutluyuz. Kermesimize gerek maddi gerekse manevi anlamda verdikleri destekten dolayı velilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Kermese Adilcevaz Kaymakam Vekili Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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