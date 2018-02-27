Adilcevaz’da ‘Okuma Yazma Seferberliği’ başlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’ kapsamında; Adilcevaz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe merkezi ve köylerde açılan kurslar sayesinde okuma yazma bilmeyenlere eğitim verilmeye başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe genelinde 620 kişinin okuma yazma bilmediğini tespit ettiklerini ve bu kapsamda ilçede 42 kurs açtıklarını söyledi. Beşkardeş, başlatılan seferberlik ile ilçede okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflediklerini ifade ederek, “İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünce ilçemiz köy ve merkez okul müdürlüklerimizde açılan kurslarımız başlamıştır. Seferberlik kapsamında açılan kurslarımızla ilgili tüm altyapı oluşturulmuş olup gerekli takip ve koordinasyon sağlanmaktadır. Kaymakamımız Arif Karaman Beyin başkanlığında okuma yazma seferberliği titizlikle yürütülmektedir. Amacımız, ilçemizde okuma yazma bilmeyen bir fert bile kalmasın. İnşallah ilçemiz merkezinde ve köylerimizde okuma yazma bilmeyen herkese ulaşacağız” dedi.