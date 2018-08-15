Adilcevaz’da ‘Plaj Futbolu’ turnuvası düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Bitlis’in Adilcevaz Belediyesinin ortaklaşa düzenleyeceği Plaj Futbol Ligi Adilcevaz Etabı başlıyor. İlçede geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu yapılacak olan plaj futbolu, turnuva boyunca heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Adilcevaz, Muş, Tatvan ve Mutki’den 4 takımın katılacağı Plaj Futbol Ligi Adilcevaz Etabı, 17 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00’da başlayacak. Üç gün sürecek ve puan usulü yapılacak olan turnuvanın final karşılaşmaları ise 19 Ağustos 2018 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Adilcevaz Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen organizasyonda şampiyon olan takım, Alanya’da düzenlenecek olan Türkiye Süper Finallerine gitmeye hak kazanacak.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, her yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ortaklaşa düzenlenen ve geleneksel hale gelen Plaj Futbol Ligi Adilcevaz Etabı’nın ilçe için önemli olduğuna değinerek, amaçlarının turnuva sayesinde ilçenin tanıtımını yaparak turizmde hak ettiği yeri almasını sağlamak olduğunu söyledi. Başkan Necati Gürsoy, sorunsuz bir organizasyon olması açısından tüm detayları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Adilcevaz Belediyesi olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte geleneksel hale getirdiğimiz Plaj Futbolu Ligi Adilcevaz Etabının bu yıl 10’uncusunu düzenliyoruz. Plaj futbolu ve spor adına yaptığımız bu organizasyonu belediye olarak çok önemsiyoruz. Bu yüzden belediye ekiplerimizi organizasyonumuzun eksiksiz yapılması amacıyla seferber ettik. Tüm Adilcevaz halkını ve sporseverleri plaj futbolunun heyecanını birlikte yaşamaya davet ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen plaj futbolu turnuvasında şampiyon olarak Alanya’da düzenlenen Türkiye finallerine katılan Adilcevaz Belediye Spor, yaptığı yeni transferler ve tecrübeli ekibiyle yine turnuvanın favori ekibi olarak görülüyor.