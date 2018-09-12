Adilcevaz'da robotik kodlama eğitimi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmenlere yönelik robotik kodlama eğitmen eğitimi kursu açıldı.

Adilcevaz Belediyesi ve Adilcevaz Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından teknik destek programı kapsamında desteklenen eğitim programı başladı. Adilcevaz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde Nuri Arpalı tarafından verilen eğitim programına ilçede görevli 20 öğretim görevlisi ve öğretmen katıldı. 6 gün sürecek eğitim sürecinde kursiyerlerin Scratch, Mbot, analitik düşünme şekilleri, kodlama eğitimi ve ileri düzey algoritma geliştirme becerilerinin arttırılması hedefleniyor. Konu hakkında açıklama yapan eğitmen Nuri Arpalı; "21. yüzyılın kazanımlarının en temel beceri olduğu günümüzde, öğretmenlerin yeni donanımlar edinerek bunları çocuklara aktarması kaçınılmaz hale gelmiştir. Robotik kodlama "eğiticinin eğitmenliği" eğitim programı ile öğretmenlerimiz yeni donanımlar kazanmış olacaktır. Katma değeri yüksek ürünleri tasarlayıp üretebilen, üç boyutlu düşünme yeteneğine sahip, çözüm odaklı analitik düşünebilen yeni bir nesil hedefleyen ülkemizde bu kazanımların öğrencilere aktarılması gerekmektedir. Öğretmenlerimiz eğitici eğitmenliği sayesinde robotik kodlama yöntemleri hakkında eğitim almaktadırlar. Eğitimler 10 Eylül 2018 tarihinde başlamış olup 15 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Eğitimlerimizde, robot kitleri kullanılarak öğretmenlerimizin bire bir uygulama yapması sağlanmaktadır. Ayrıca eğitim sonrası başarılı olan öğretmenlerimize Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi onaylı sertifikalar verilecektir" dedi.