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Adilcevaz'da şaşırtan görüntü

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde oluşan bulut tabakası görenleri şaşırttı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gökyüzünde oluşan bulut tabakası görenleri şaşırttı.


Adilcevaz'da dün akşam saatlerinde görenleri şaşırtan ilginç bir doğa olayı yaşandı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 4058 metre yüksekliğindeki Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan Dağı yakınlarında oluşan sıra dışı bulut tabakasını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.


İlçeden rahatlıkla görünen ve gün batımına doğru gökyüzünde ortaya çıkan ilginç bulut görüntüsünü vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına almayı ihmal etmedi.

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