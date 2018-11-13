Adilcevaz'da şirinler tiyatro gösterisi düzenlendi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik şirinler tiyatro gösterisi düzenlendi. Düzenlenen gösteride ilkokul öğrencileri gönüllerince eğlenerek stres attı.

Hatay'dan gelen Kumbara Sanat Merkezi Tiyatro Topluluğu, Adilcevaz sosyal Hizmet Merkezi konferans salonunda çocukların severek izlediği çizgi film kahramanları olan şirinler tiyatrosunu sergiledi. Adilcevaz Kaymakamlığı, İlçe Milli Fğitim Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen Adilcevaz İlçe Başkanlığı ve velilerin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, öğrenciler palyaçolar ve müzik eşliğinde neşeli dakikalar geçirerek gönüllerince eğlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilere yönelik güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Okullarımızda eğitim gören ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz tiyatro etkinliğinin amacı, çocuklara tiyatro sevgisini kazandırmak, minikleri eğlendirmek aynı zamanda kendi öğrencilerimize de öz güven kazandırmaktır. Okullarımızda eğitim ve öğretimin yanında sosyal ve kültürel yönden de çocuklarımızın gelişimlerine katkı sağlamak adına tiyatro, müzik ve sinema gibi etkinlikleri elimizden geldiğince öğrencilerimize sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bugünde Hatay Kumbara Sanat Merkezî gösteri gurubunun şirinler adlı tiyatrosu sergilendi. Bu tiyatronun sergilenmesinde Kaymakamımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.