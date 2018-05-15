Adilcevaz’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Adilcevaz girişinde bulunan akaryakıt istasyonu civarındaki kavşakta meydana geldi. Erciş istikametinden Adilcevaz’a gelmekte olan Zeki Zortuk yönetimindeki 06 DV 1334 plakalı pikap tarzı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü Zortuk ile yanında bulunan Sinan Aydın ve Mehmet Aydın yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yararlılardan araç sürücüsü Zeki Zortuk daha sonra Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.