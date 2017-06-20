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20 Haziran 2017 17:28

Adilcevaz’da ‘Vatandaşla buluşma’ toplantısı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, vatandaşların sorunlarını tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla ’Vatandaşla Buluşma’ toplantısı düzenlendi.

Adilcevaz’da ‘Vatandaşla buluşma’ toplantısı

20 Haziran 2017 17:28


Vatandaşların kamu hizmetlerinden en hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmaları için İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, Kaymakam Arif Karaman başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, amaçlarının sorunları tespit etmek ve çözüme kavuşturmak olduğunu belirterek, “Vatandaşların rahat ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamak adına devletimizin yaptığı çalışmaların aktarılması ile ilgili vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye çalışıyoruz. Yapılan bu toplantılar sayesinde halkımızın sorunlarına ve isteklerine çare bulup, halkımızın dili olan yerel yönetim unsuru muhtarlarımızı ve vatandaşlarımızı dinleyerek ilçemizi daha güzel yaşanabilir bir yer haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, Adilcevaz’ı yaşanılabilir bir ilçe haline getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, “Adilcevaz Belediyesi olarak halkımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Sayın Kaymakamımız ile birlikte istişareler yaparak birlikte hareket etmekteyiz. Kaymakamımız ilçemiz için gerçekten büyük çaba gösteriyor. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına yapacağımız çalışmalarda birlikte hareket ederek, geçmiş yıllardaki kayıplarımızı telafi edeceğiz. Belediye olarak ilçemizin gelişip, kalkınabilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İmkânsızlıklarımıza rağmen ilçemize hizmetin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız sizlere ve Adilcevaz’a hizmet ederek ilçemizi hak ettiği en güzel yere getirmektir. İlçemiz bir huzur şehridir ve bu huzurumuzu dostluğumuzu bozmayalım. Sizlerin desteğiyle yarınları güzel bir Adilcevaz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Toplantıda söz alan mahalle ve köy muhtarları, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek çözüm önerileri hakkında Kaymakam Arif Karaman ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy ile görüş alışverişinde bulundu.




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