Adilcevaz'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yaklaşık 7 bin 500 öğrenci ders başı yaptı.

Tüm yurtta olduğu gibi Adilcevaz ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı heyecanı yaşandı. İlçede toplam 65 okulda yeni eğitim yılı başlarken, yaklaşık 500 öğretmen ve 7 bin 500 öğrenci okulları ile buluştu.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İbrahim Karaoğlanoğlu İlk ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere yeni ders kitaplarını dağıtarak öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu.

Eğitimin önemine değinen Kaymakam Arif Karaman, tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı bir eğitim yılı olması dileğinde bulundu. Karaman, “Devletimizin tüm imkanları sizler için seferber edilmiştir. Öğretmenlerimize ve bizlere düşen görev, kaliteli eğitim vermeye devam etmek ve yarınlarımıza güvenle bakan nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerimizden temennimiz, bol bol kitap okuyup derslerine çalışsınlar. Yeni eğitim öğretim yılında Allah öğrencilerimize zihin açıklığı versin. 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise eğitimde büyük başarıların elde edilmesi için öğretmenler kadar ailelere de büyük görevler düştüğünü ifade ederek, “Toplumların kalkınması rahat ve huzura ulaşmasının tek yolu bireylerinin iyi bir eğitim almasından geçmektedir. İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul; bireyi hayata hazırlayan, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerine ulaştıracak olan bir eğitim yuvasıdır. Günümüzde her alanda güçlü olan toplumları incelediğimizde eğitime verdikleri önemi görüyoruz. Bu uzun süreç sadece çocuklar ve gençlerin geleceği değil ülkemizin ve milletimizin geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye'nin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu nedenle çocuklarımızın başarılı bir şekilde eğitimini gerçekleştirmek için hep beraber gayret edeceğiz. Adilcevaz Belediye Başkanı olarak ilçemizin eğitimde daha iyi yerlere gelerek başarılı olmasını çok istiyorum. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarı bizleri çok mutlu etmektedir. Yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe Milli eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise ilçenin eğitim ve öğretimdeki kalitesinin artması için çalıştıklarını ifade ederek, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını temenni ettiklerini söyledi.