Adilcevaz’da yılsonu sergisi

Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sanat Evinde açılan sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği ve göz nuru ürünler büyük ilgi gördü. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle başlayan serginin açılışına katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ebru sanatını bastona uyguladı.

Ardından Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve beraberindeki davetliler, açılan sergiyi gezerek, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler aldı. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kurslarda yapılan işlerin çok sevindirici olduğunu ifade ederek, “İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda kadınlarımızın yapmış oldukları el emeği ve göz nuru eserler gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden annelerimizin yapmış oldukları el sanatlarının yaşatılmasını burada görmek beni çok duygulandırdı. El sanatlarımıza hep birlikte sahip çıkmamız gerekir. Kursiyerlerimizin açmış olduğu yılsonu sergisinde yapılan emeğin, çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Adilcevaz Belediyesi olarak kadınlarımıza destek olmakta ve ürettiklerinin onlara geri dönüşünü sağlamak üzere uygun mekânlar ve ortamlar sağlamak için çalışıyoruz. Bu kapsamda ev hanımları ve genç kızlarımızın el becerilerini arttırmaları için SODES kapsamında kendilerine yeni bir mekân açarak onların hizmetine sunduk. Yönetim anlayışımızda kadına verdiğimiz önemi hemen hemen her projemizde, her faaliyetimizde sergilemeye çalışıyoruz. Bize bu ahengi yaşattıkları için başta Milli Eğitim Müdürlüğüne, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve idarecileri olmak üzere, usta öğreticilerimizi, kursiyerlerimizi candan tebrik ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün 2017 -2018 yılı yılsonu sergisi kapsamında yaklaşık 200 kurs ve 3 bin 100 kursiyerle halkın her türlü ihtiyacına uygun kurslar açarak halkımızın taleplerini karşılamış olduk. Aynı zamanda ilçemiz genelinde okuma yazma kursları da açarak, okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza eğitim vermeye çalışmaktayız. Ayrıca kursiyerlerimizin kurs faaliyetlerini sürdürmeleri için Belediye Başkanımız Necati Gürsoy, belediyemize ait eski düğün salonunu SODES projesi kapsamında yeniden tadilatını yaparak kursiyerlerimizin hizmetine sundu. Katkı ve desteklerinden dolayı başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Serginin açılışına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, Bitlis Halk Eğitim Merkezi Şube Müdürü Suat Birlik, Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, AK Parti Adilcevaz İlçe Başkanı A. Hamdi Tutçu, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.