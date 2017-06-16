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16 Haziran 2017 11:16

Adilcevaz’da yol ve çevre düzenleme çalışmaları

Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi, ilçenin farklı yerlerinde parke yol ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Adilcevaz’da yol ve çevre düzenleme çalışmaları

16 Haziran 2017 11:16


Program dahilinde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren belediye ekipleri, sulama suyu kanalları ve sorunlu yollarda sürdürdüğü parke döşeme çalışmalarının yanı sıra başlattığı çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte mahallerde park yapım çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin birçok yerinde çalışma başlattıklarını ifade ederek, “Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kısıtlı imkanlarımıza rağmen başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda öncelikle sorunlu olan yollarımıza uyguladığımız plan dahilinde parke taşı döşeme çalışmalarımız devam etmektedir. Bunun yanı sıra ilçemiz genelinde başlatmış olduğumuz sulama kanalı çalışmalarımız devam etmektedir. Bitme aşamasında olan sulama kanallarımızı en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca ilçemizin bazı yerlerinde çevre düzenlemesi çalışmalarını da sürdürmekteyiz. İlçemizin farklı yerlerine park yapım işlerine de başladık. İnşallah 2017 yılında ilçemiz için çok güzel çalışmalarımız olacak. Yapılan çalışmaların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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