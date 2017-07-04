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04 Temmuz 2017 15:34

Adilcevaz’da yol yapım çalışması

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sürdürülen yol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Adilcevaz’da yol yapım çalışması

04 Temmuz 2017 15:34


Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin Atatürk Mahallesi, Orta Mahalle ve Lise Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gürsoy, sıkıntı yaşanan yolları planlanan program dahilinde parke taşı döşenerek vatandaşların mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını söyledi. Gürsoy, sıkıntı yaşanan yollarda çalışmalar hız verdiklerini ifade ederek, “İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmalarını ilçemizin farklı mahallerinde ekiplerimiz aralıksız sürdürmekteler. Belediye olarak başlattığımız çalışmalarla sorunlu yollarımızı daha iyi seviyeye getirip halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.




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